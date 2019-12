Il Cagliari rivelazione del campionato italiano edizione 2019/2020 ha finito l'anno solare col fiatone; la sconfitta di ieri a Udine ha certificato tutto ciò. I rossoblù hanno spinto talmente tanto, da quel 15 settembre, vittoria col Parma e inizio della striscia positiva, che sono arrivati senza energie a queste ultime due partite, due ko diversi, con tanti rimpianti e che forse potevano anche essere due pareggi. Il Cagliari, tuttavia, era in difficoltà già da un pezzo, ed era riuscito in qualche modo ad allungare la striscia positiva di risultati, arrendendosi quando ormai l'emergenza l'aveva sopraffatto.



Concedere 8 giocatori all'avversario è troppo anche per questo Cagliari deluxe. Contro i friulani mancavano Cragno, Pavoletti, Cacciatore, Nandez, Olsen, Castro, Ceppitelli e Birsa. Contro la Lazio era assente Rog, ed erano presenti Nandez e Cacciatore, ma la sostanza non cambia. Maran è arrivato con l'acqua alla gola all'ultima gara del 2019 e dunque mai come quest'anno la sosta, con annessa pausa dal lavoro per una settimana, arriva a puntino.



Un mese fa, durante la terza sosta per le nazionali, il Cagliari stava volando e quella pausa arrivava forse nel momento sbagliato: infatti, dopo la strepitosa vittoria contro la Fiorentina, il picco più alto di questa squadra, alla ripresa il Cagliari ha collezionato due pareggi, una vittoria e due sconfitte, 11 gol subiti e 10 fatti in 5 partite, alle quali va aggiunta la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria.



Lecce è stato lo spartiacque di un dicembre non troppo positivo: quella vittoria sfumata alla fine, quell'espulsione con conseguente squalifica di Olsen che ha privato il Cagliari del suo totem, hanno fatto sì che qualcosa all'interno dei meccanismi rossoblù si rompesse.



Nessun allarmismo, però. Alla ripresa del campionato Maran recupererà certamente Nandez e Olsen che torneranno dalla squalifica, rientreranno Cacciatore e Castro e piano piano dovrebbero rientrare anche tutti gli altri, in primis Cragno, precettato dal presidente Giulini per Inter-Cagliari di Coppa Italia di metà gennaio.