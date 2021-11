Solamente pochi giorni fa siamo tornati all’ora legale e quindi come si dice in gergo “fa buio prima”. Ma qui, in casa Cagliari, la situazione è buia da troppo tempo, sia che sia mattina che sia sera. La sconfitta casalinga contro l’Atalanta ha lasciato, o meglio confermato, moltissimi dubbi, da sistemare nel breve tempo.



Sono passate già dodici giornate dall’inizio del campionato con i sardi capaci di trionfare solamente contro la Sampdoria. Una squadra in piena difficoltà che forse deve fare i conti con un mercato (se non di più) sbagliato ed una rosa da sistemare a gennaio per evitare di finire nel baratro. Come ormai diciamo da tempo Nahitan Nandez, scontento della propria situazione, dovrebbe lasciare il club nella prossima sessione di mercato. Occhio però, senza la giusta offerta potrebbe restare, anche se, in questo caso, ci sarebbe da affrontare una situazione troppo “calda”, ovvero quella di tenere un giocatore contro voglia.



La cessione di Nandez però rappresenterebbe la svolta rossoblù, perché, grazie a quei soldi il presidente Tommaso Giulini darebbe il via libera per più acquisti, senza doversi limitare troppo. Il cambio di allenatore ha praticamente portato via altre finanze dedicate al mercato e, senza una cessione, bisognerà rivedere priorità e budget. La coperta in casa Cagliari è corta. Non solo un sostituto di Nandez (il solo Zappa non sarebbe la scelta migliore) ma anche un difensore, un mediano (Strootman non convince) e probabilmente un giocatore offensivo.

Ma se la situazione mercato resta ancora in stand-by ecco la notizia che più ha colpito tra i tifosi rossoblù.. Una semplice visita in città, dove ha molti amici, oppure un pre accordo in caso del "fallimento" di Mazzarri nel breve periodo? La società ha ovviamente confermato la fiducia all’ex tecnico del Napoli ma ricordiamoci che, proprio Mazzarri, subentrò a Semplici dopo che quest’ultimo aveva ricevuto pubblica conferma solamente il giorno prima.​, sia per la situazione finanziaria (bisognerebbe pagare tre allenatori) e sia perché troppe scosse farebbero ancora più male alla squadra, ma nel calcio, come nella vita,Ed allora ecco che, in caso di permanenza, arriverebbeper Walter Mazzarri, libero di fare i propri nomi sia per quanto concerne i giocatori in partenza sia per i giocatori che vorrebbe con sé in terra sarda., che, nonostante sia entrato nei minuti finali contro l’Atalanta ed il Bologna, ha deciso, in accordo con la società, di rescindere il contratto a partire da fine novembre.Orai, con la speranza veramente che si possa riuscire a sistemare le sbavature tecniche e risanare mentalmente una squadra apparsa troppo fragile.