Con il discorso salvezza chiuso (manca ormai solo l'aritmetica), il Cagliari può iniziare a concentrarsi sulla programmazione in vista della prossima stagione. La stagione è andata come da previsioni iniziali, fatta eccezione per il momento no tra fine 2018 ed inizio 2019 che aveva compromesso l'ottimo lavoro svolto fino a novembre. Ma i rossoblù, anche grazie al brillante apporto di Maran e del suo staff, ha superato il periodo nero allontanandosi dalla zona calda di classifica. Il patron Giulini ha già tracciato alcune delle linee guida peril futuro: dalla conferma del tecnico (fresco di contratto fino al 2022) al rinnovo del direttore sportivo Carli, che arriverà molto presto. Il progetto del club rossoblù riguarda però anche il settore giovanile, fiore all'occhiello della società: nei giorni scorsi è arrivato il prolungamento contrattuale anche per Max Canzi, allenatore della Primavera. Per restare in tema rinnovi, nelle prossime settimane il Cagliari valuterà con attenzione la situazione di quattro giocatori in scadenza: Padoin, Cigarini, Rafael e Srna. Se per i primi tre non dovrebbero esserci troppi dubbi su una permanenza in Sardegna, lo stesso non si può dire per il laterale croato che in estate potrebbe lasciare i rossoblù. Ma per ora si tratta di discorsi prematuri: le loro posizioni saranno discusse a campionato concluso. Sempre a fine stagione sarà valutato il futuro di Cacciatore e Pellegrini, acquistati dal Cagliari lo scorso gennaio con la formula del prestito. Per il primo c’è un obbligo di riscatto condizionato, il secondo è invece sbarcato alla corte di Maran in prestito secco dalla Roma. Ma, come si vocifera da qualche settimana a questa parte, il club sardo vorrebbe tenerlo anche la prossima stagione e per questo ha già avviato i contatti con i giallorossi per un rinnovo del prestito. Intanto, il Cagliari ha già trovato il primo rinforzo per la prossima stagione: Lucas Castro. L'argentino, nonostante la sconfitta con la Lazio, ha festeggiato la fine del calvario con uno splendido assist per Pavoletti (14° gol in campionato, eguagliato il suo record personale). Un rientro importante e di qualità, quello del Pata, tornato a calcare il prato della Sardegna Arena dopo quasi sei mesi di stop forzato, a causa del brutto infortunio e la conseguente operazione al ginocchio. Maran, già in questo finale di campionato, potrà dunque contare nuovamente su quello che è stato il primo colpo del suo Cagliari. Una bella notizia in vista della prossima stagione: in estate Castro potrà iniziare la preparazione con i compagni, diventando di fatto un vero e proprio nuovo acquisto. E il popolo rossoblù, che sabato lo ha acclamato come un eroe che torna dalla battaglia, non può che esserne felice.