Nicolò Barella appartiene ormai al passato. Il Cagliari guarda già avanti e cerca di ripartire con ancora più qualità di prima. La cessione del talento sardo ha creato una spaccatura all’interno della tifoseria rossoblù, tra chi avrebbe voluto tenerlo per provare a crescere ancora e tra chi ha accolto con favore questa cessione, anche per consentire al ragazzo di calcare palcoscenici che al momento il Cagliari non gli può garantire.



Ecco, nelle idee del presidente Giulini, però, il Cagliari dovrà essere ancora più forte e con più qualità, nonostante questa importante perdita. Nelle ultime ore il club rossoblù sta stringendo per due acquisti molto importanti nel reparto di centrocampo: Marko Rog del Napoli e Nahitan Nandez del Boca Juniors. Se dovessero andare in porto queste due operazioni, mister Maran si ritroverebbe tra le mani un centrocampo composto da Bradaric o Cigarini come regista, Rog e Nandez mezz’ali e Castro trequartista ad innescare le punte, senza dimenticare Ionita e Birsa pronti a subentrare. Una mediana certamente invidiabile. Forse solamente così la società farebbe dimenticare ai tifosi la partenza del figliol prodigo, che ha preso ormai altri lidi.



Marko Rog è un centrocampista classe ‘95 che al Napoli ha avuto poco spazio, è vero, ma ha fatto intravedere grandi qualità tecniche, anche nello spezzone di stagione al Siviglia lo scorso anno. Nahitan Nandez, anch’egli classe 95, è invece un centrocampista di quantità e qualità, motorino instancabile del Boca Juniors, già seguito dal Cagliari lo scorso gennaio, quando pareva imminente la cessione dello stesso Barella al Chelsea.



La regia e la sagacia tattica di Bradaric (o Cigarini), la qualità di Rog, la corsa e il dinamismo di Nandez e la tecnica sopraffina di Castro, farebbero del centrocampo rossoblù tra i migliori di tutto il campionato. E le cifre sborsate dal presidente del club sardo (15 milioni circa per il croato e più di 20 per l’uruguaiano) fanno capire a tutti che quest’anno il Cagliari fa sul serio e che la cessione di Barella non porterà ad un ridimensionamento. Ora non resta quindi che chiudere definitivamente questi affari e portare alla corte di Maran due calciatori che innalzeranno certamente il tasso di qualità di tutta la squadra. E occhio anche alla suggestione Nainggolan, un’idea che sta girando sempre più prepotentemente negli ambienti cagliaritani, che potrebbe concretizzarsi dopo il 31 luglio, data della scadenza del mercato cinese. Per un Cagliari ancora più forte...