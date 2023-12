Un tempo la chiamavano zona Cesarini, ora probabilmente bisognerebbe rivedere il tutto., regalando ai propri tifosi un’altra giornata da portare per sempre nei propri ricordi.Eppure le cose non erano andate da subito per il verso giusto. Il Sassuolo di Dionisi parte arrembante e si porta in vantaggio dopo appena sei minuti di gioco con Erlic. I neroverdi hanno il pallino del gioco ed il Cagliari sembra incappare in una delle sue giornate no. Qualche timida reazione, un salvataggio sulla linea (Castillejo su Prati) e tanta, ma tanta attenzione, a non prendere il secondo gol. “Se ci avessero fatto due gol nei primi 15 minuti sarebbe stato giusto così” - ha dichiarato Ranieri in conferenza stampa,ad aver giocato inizialmente con il modulo “a specchio”.La ripresa però ci regala una partita differente. Gli ospiti restano in 10 per l’espulsione di Ruan Tressoldi, che per tutta la partita ha provato a mettere ko Lapadula, e da qui tutto è cambiato. Passano i minuti e Ranieri inizia a. “Perdere 1 a 0 o 2 a 0 è la stessa cosa”. E allora via con i cambi. Passano i minuti ed i rossoblù si ritrovano in campo con 5 punte e 2 trequartisti. Lapadula, Pavoletti, Luvumbo, Shomurodov, Petagna, Mancosu e Viola. Mai mossa fu più azzeccata.La squadra getta nuovamente il cuore oltre l’ostacolo e da un cross da destra di Luvumbo arriva il gol del pareggio di Lapadula. Prima rete stagionale per l’attaccante peruviano e. Voi direte, come in discussione al 94esimo, ormai è finita. No, con il Cagliari non funziona così, soprattutto quando giochi in casa., Luvumbo, questa volta dalla sinistra, mette in mezzo un pallone vagante,fa da sponda di testa ed innesca una. Si, ancora lui, l’uomo dell’ultimo minuto. L’ex attaccante del Genoa regala i tre punti ai rossoblù e regala al calcio un gol da antologia, da copertina da album panini. L’Unipol Domus è una bolgia, è accaduto nuovamente,e/o vittoria all’ultimo minuto degli ultimi sette mesi. Incredibile ma vero.Plauso più grande va ovviamente dato a Ranieri.. La cosa che però ha stupito maggiormente è stato l’assetto offensivo degli ultimi minuti. Sette uomini offensivi con i terzini a spingere. Per alcuni momenti a difendere ci son stati solamente Goldaniga e Prati.per provare ad ottenere il massimo risultato, soprattutto nel maggior momento di difficoltà, ci vuole coraggio. Può andare bene ma può andare male ma l’importante è provarci fino all’ultimo secondo. Ranieri ci è riuscito, compiendo l’ennesimo miracolo a tinte rossoblù.- e se lo dice Claudio Ranieri noi vogliamo crederci.