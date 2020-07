, in ogni partita mancavano almeno 4-5 giocatori. Quando poi l’emergenza riguarda soprattutto un unico reparto, ecco che a quel puntoQuesto è ciò che è accaduto a Bologna; i rossoblù si sono presentati al Dall’Ara con diversi infortuni, privati anche di Olsen e, soprattutto, Cacciatore, che hanno terminato, non senza qualche polemica, il loro contratto con il club sardo. Considerando l’indisponibilità di Klavan, contro la squadra di Mihajlovic, Zper il reparto difensivo, più l’acciaccato Pisacane, reduce da uno scontro che gli ha procurato la frattura di due costole. Dunque, contro Palacio e compagni,, con tutti i rischi del caso; i due, guidati saggiamente da capitan Ceppitelli, se la sono cavata egregiamente. Addirittura, Carboni ha giocato prima sul centrodestra e poi centrale della difesa a tre dopo l’infortunio del capitano rossoblù a metà primo tempo, rimpiazzato da, inedito centrale di difesa. Come se non bastasse, a metà secondo tempo si è fatto male pure il polacco, sostituito da uno stoico Pisacane.Se fossimo in un campionato normale dove si gioca ogni settimana, probabilmente si potrebbe lavorare al recupero di qualche infortunato, ma(miglior attacco del campionato con 80 gol in 28 partite). Se aggiungiamo a questo la squalifica di(a proposito, anche lui è uscito dal Dall’Ara con la caviglia gonfia e sostituito ad un quarto d’ora dalla fine),. Resta da capire l’entità degli stop di Ceppitelli e Walukiewicz che, comunque, essendo di natura muscolare, certamente non saranno di facile risoluzione, e quello di Klavan, che potrebbe fare uno sforzo e rientrare prima del previsto., anche contro un’Atalanta battuta all’andata nel proprio stadio per 2-0. La corsa all’Europa resta complicatissima, ma ancora non è finita ed è chiaro che il Cagliari, essendo a quattro punti dal Milan settimo e a tre dal Verona ottavo difficilmente si potrà permettere altri passi falsi; l’importante, però, è sempre dare tutto, anche nell’emergenza, come capitato a Bologna e come tutti i tifosi rossoblù sperano possa accadere contro l’Atalanta che sta stupendo l’Europa.