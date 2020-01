Marko Pjaca si appresta ad essere il primo acquisto del mercato invernale del Cagliari. L'esterno offensivo della Juventus arriverà con ogni probabilità nelle prossime ore, come ormai confermato da più parti e vestirà il rossoblù per i prossimi 18 mesi, provando poi ad essere acquistato definitivamente dal club del presidente Giulini che ha il diritto di riscatto del suo cartellino.



Il croato andrà a rimpolpare il reparto offensivo, che conta, oggi, solamente di due pedine: Joao Pedro e Simeone. Questo perché Cerri si è fatto male contro il Brescia e ne avrà per un paio di settimane, mentre Ragatzu è alle prese con una fastidiosa tonsillite che lo ha messo ko dall'inizio di questo 2020 e Birsa è ormai sparito dai radar. Un'emergenza, dunque, che verrà tamponata con l'arrivo di Pjaca, calciatore che se ritrova una giusta condizione potrà davvero fare la differenza.



A poco più di una settimana dalla chiusura del mercato invernale, cosa ci si deve aspettare ancora dal club rossoblù? Poco prima del via ufficiale della sessione del mercato di gennaio, il Ds rossoblù Marcello Carli aveva indetto una conferenza stampa dove ha parlato di vari temi, tra cui quello legato a Luca Ceppitelli; il capitano dei sardi manca dai campi di gioco dallo scorso 27 ottobre, Torino-Cagliari, a causa di una fascite plantare che non gli dà tregua. Nel corso di quella conferenza, appunto, Carli aveva sottolineato che se il rientro del difensore avrebbe tardato ancora ad arrivare, il club sarebbe intervenuto sul mercato per prendere un altro centrale. Ebbene, Ceppitelli è ancora ai box, ma Maran non ha ancora avuto il suo centrale. In questo mese di gennaio è stato lanciato il giovane polacco Walukiewicz, che ha fatto vedere buone cose e che giocherà probabilmente anche contro l'Inter domenica per sostituire lo squalificato Pisacane, ma è chiaro che da qui a fine stagione tre centrali difensivi, di cui uno classe 2000, sono davvero pochi. Ecco, quindi, che sono giorni decisivi per capire se intervenire o meno in questo reparto.



Per il resto, preso un giocatore offensivo, c'è in ballo la questione centrocampista. Salutato Deiola, che però in campionato non aveva mai giocato, c'è forse da prendere un altro giocatore in quel ruolo che completi il reparto, a maggior ragione adesso che si è infortunato anche Rog e che salterà le prossime (si spera) due-tre partite. Con Castro ai saluti (pare per incomprensioni con Maran, reo di farlo giocare poco), ecco quindi la necessità di un rinforzo in mezzo al campo. Non decolla lo scambio Ionita-Mancosu col Lecce, è probabile che da qui a fine mercato venga fuori un nome nuovo mai fatto prima, magari anche dall'estero. Infine, parlando delle corsie laterali, anche qui servirebbe un rinforzo, soprattutto a destra, visto che Cacciatore è out per infortunio e Faragò non convince al 100%; considerando Mattiello fuori dai giochi e vista la cessione di Pinna, ecco che, qualora la famosa opportunità si presenti, il Cagliari potrebbe anche prendere uno specialista per la fascia destra.



Il tutto, ovviamente, pensando sempre al campionato e alla sfida contro l'Inter, cercando di non replicare la serataccia di Coppa Italia della settimana scorsa.