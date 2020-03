L'ultimo editoriale rossoblù risale a circa una decina di giorni fa, all'indomani della sconfitta contro la Roma; il Cagliari è in caduta libera, il presidente Giulini ha deciso di esonerare Maran e di chiamare Zenga, il quale è stato poi presentato nei giorni successivi, in attesa di capire quale sarebbe stata la gara da preparare, il recupero col Verona o il match contro la Spal. Niente di tutto questo.Il Cagliari, così come quasi tutte le squadre di Serie A, è attualmente ai box, in attesa di una ripartenza che non sarà a breve. Inizialmente sono stati messi in quarantena il presidente Giulini, il tecnico Zenga, il Ds Carli e altri collaboratori che erano transitati dalle zone rosse della Lombardia nel corso della settimana precedente a questa. Poi, vista l'emergenza di tutto il Paese, si è deciso di far restare a casa anche tutti i giocatori con le proprie famiglie e tutti coloro i quali gravitano nel centro sportivo di Asseminello.Da una prima comunicazione, il Cagliari avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti già domenica 15 marzo, ma il susseguirsi delle misure restrittive imposte dal Governo, il rientro è slittato di (almeno) una settimana. Ovviamente, visto che tutto è in divenire,come da comunicazione da parte del club sardo.In ogni caso,in questa stagione. Il Governo del calcio sta setacciando ogni possibile alternativa per far concludere in qualche maniera la stagione e certamente l'ormai imminente rinvio degli Europei a fine stagione aiuterà in questo senso. Tra le varie opzioni, come detto nei giorni scorsi, c'è la variabile playoff e playout, ancora tutta da definire, che potrebbe però vedere il Cagliari fuori da qualsiasi discorso, vista la posizione di centroclassifica che occupano Nainggolan e compagni. Se così fosse, il sipario sulla stagione del Cagliari sarebbe già calato, un 2020 a dir poco disastroso, iniziato con una crisi lunga ormai tre mesi e un finale di stagione inaspettato quanto dolorosissimo. Staremo a vedere.