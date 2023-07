Alla fine è proprio vero.La stagione non è ancora iniziata ed il Cagliari deve già fare i conti con i primi infortuni. L’unico lato “positivo” è che il mercato è ancora aperto e si può tentare di rimediare. Rog, Lapadula e Mancosu. Tre pedine importanti che rischiano tre lunghi stop.Partiamo con ordine.. Il centrocampista croato, reduce da due operazioni al crociato destro, si è fermato durante l’amichevole contro la Roma Under 19 per un problema al ginocchio destro.. Un’altra tegola per il 28enne dopo i due precedenti gravi infortuni. Per lui ora si prospettano circa, oltre al fatto che bisognerà vedere come il giocatore prenderà psicologicamente il terzo infortunio grave di fila in breve tempo. Una carriera compromessa che pone ormai molte domande sul centrocampista. Sarà ancora in grado di combattere per i rossoblù? Sta di fatto che ora bisogna tornare sul mercato ed inserire urgentemente una nuova pedina nel mezzo del campo.. Il nome tra gli infortunati che nessuno avrebbe voluto leggere.Uni dei trascinatori dei rossoblù in Serie A, il bomber. Un intervento al setto nasale superato alla grande, e che ovviamente non spaventava nessuno, un intervento di routine programmato da tempo. L’intervento non programmato però era quello alla caviglia destra. Instabilità del comparto mediale della caviglia. Questi i risultati della visita emersi a Villa Stuart. Per il peruviano un’operazione che lo farà stare. Il tutto dipenderà dal suo percorso riabilitativo e dalla risposta della caviglia destra. Sarà quindi emergenza in attacco, visto che oltre al neo arrivato Shomurodov si stava provando a portare in Sardegna un’altra punta da aggiungere al pacchetto offensivo.. Marco Mancosu lunedì dovrà effettuare un’artroscopia diagnostica per valutare l’entità del suo infortunio al ginocchio. L’ansia è quello che il trequartista sardo debba rimanere fuori per quasi due mesi. Certo, al suo posto potrebbe giocare senza problemi il, che già si sta mettendo in luce in ritiro, d’altra parte si potrebbe valutare di inserire in rosa un ulteriore elemento, proprio anche per evitare “trappole” dovute ad ulteriori infortuni durante la stagione.Sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Bonato. Palomino per la difesa (in dirittura d’arrivo), Meité per il centrocampo (visto l’infortunio di Rog), Mayoral, Nzola, Petagna e Colombo per l’attacco. Qualcuno dovrà arrivare e bisognerà farlo nel breve tempo, in modo tale che possa inserirsi sin da subito negli schemi di mister Ranieri. Intanto,con l’inserimento, visto che, con molta probabilità, sarà lui l’attaccante titolare ad inizio stagione.