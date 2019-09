Alla vigilia del match contro il Genoa di venerdì scorso, nella conferenza stampa pre partita, alla domanda su quale strada avrebbe dovuto percorrere il Cagliari, mister Maran aveva risposto lapidario: “la nostra”. Una frase che vuol dire tutto e vuol dire niente, ma che, alla luce del successo contro i liguri e soprattutto di quello contro il Napoli della serata di ieri, assume dei connotati importanti. Il Cagliari ha deciso di percorrere la sua strada, una strada dritta, con cattiveria e fame. E’ chiaro che arriveranno nuovamente i periodi difficili, un po’ come successo a inizio campionato dopo i due ko consecutivi, ma l’importante è che la squadra sappia che strada percorrere.



La vittoria del San Paolo, arrivata 12 anni dopo l’ultima da quelle parti, fa capire quanto in questa stagione il vento stia cambiando. Sembra paradossale fare questi discorsi ora, visto che neanche due settimane fa, prima del match contro il Parma, si parlava di ultima spiaggia per il tecnico Maran, ma dagli ambienti rossoblù, quelli più interni, mai è stato messo in discussione l’allenatore. E questa tranquillità trasmessa al mister dalla società ha permesso alla squadra di uscire dall’impasse di inizio campionato.



Ora, quale sarà il percorso del Cagliari? A guardare la classifica oggi si rischia di soffrire di vertigini e di guardare troppo in alto. C’è tanto entusiasmo ora dalle parti della Sardegna Arena, ma bisogna viaggiare con i piedi per terra, altrimenti si rischia di perdere la vera dimensione di questa squadra. Che non è il quinto posto, ma nemmeno l’ultimo di due settimane fa. Ecco, trovare equilibrio e continuare su questa strada, è questo l’obiettivo del Cagliari fin dalla prossima giornata contro il Verona. Proprio il match contro gli scaligeri porta ad una riflessione: dopo il successo di Napoli e le tre vittorie consecutive, tutti si aspettano i tre punti facili contro l’Hellas. Ed è proprio qui che si rischia di uscire fuori da quel famoso percorso ormai tracciato. Piedi a terra, testa bassa e pedalare.



“Dobbiamo continuare a correre”. Sono le parole di Rolando Maran dopo la partita contro il Napoli, in risposta alla domanda su dove vuole arrivare il suo Cagliari. Quattro punti in più dello scorso anno dopo 5 giornate sono un gran bel viatico. La strada è tracciata, non resta che percorrerla...