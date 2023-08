. Un punto per iniziare bene la nuova stagione. Il Cagliari di Claudio Ranieri pareggia in casa del Torino e torna in Sardegna con il sorriso, anche se ci sono alcuni aspetti da migliorare. L’ex tecnico del Leicester, mai battuto in carriera da Ivan Juric, imbriglia i padroni di casa schierando, a sorpresa, la squadra a specchio. Un 3-4-2-1 che nessuno si aspettava, conche a tratti si interscambiava con Luvumbo.Un Cagliari attento e a tratti spensierato,. C’è da sistemare la fase offensiva perché se non si tira spesso in porta raramente si fa gol, e registrare qualche piccolo errore commesso in fase difensiva e in impostazione. Del resto i rossoblù stanno prendendo forma, in attesa di qualche nuovo innesto (un difensore e un attaccante) e la speranza di veder accorciare i tempi di coloro che sono in infermeria.Sulemana ed Oristanio., lanciati titolari (il secondo all’esordio assoluto in A) da Sir Ranieri. Sulemana, ex centrocampista del Verona, ha dominato la sfida di centrocampo, giocando come se fosse un autentico veterano. Oristanio invece ha creato il panico tra la difesa del Torino, sfiorando più volte anche il primo gol nella massima serie italiana. Due piacevoli sorprese, due giovani ragazzi che sotto la guida del tecnico romanoA centrocampo ottima anche la prova di, in forte crescita partita dopo partita nel ruolo di centrocampista “da impostazione”. In difesagranata, Sanabria in primis, confermandosi difensore roccioso e difficile da superare, mentre Radunovic ha salvato la squadra su una conclusione sicura dello stesso Sanabria ed ha ottenuto un importante clean sheet. La speranza è che tutte queste note positive possano trovare conferma nelle prossime partite.Certo,. Tra i pochi (ricordiamo che siamo ancora ad agosto) aspetti negativi, troviamo Luvumbo, che non ha inciso come nelle ultime uscite, le poche conclusioni a rete e la scarsa propensione in attacco dei due esterni di centrocampo, impegnati forse più a difendere che ad attaccare. In settimana dovrebbe arrivare, che con tutta probabilità saràdell’AZ di Alkmaar mentre per la punta bisogna capire quando il Monza potrebbe lasciar partire, finito in cima alla lista del d.s Bonato; per lui probabilmente bisognerà attendere che i brianzoli prendano il suo sostituto. Il centrocampo invece rimarrà così, mentre in difesa oltre a Chatzīdiakos si potrebbe valutare l’aggiunta di un altro giocatore di esperienza. I, volati già a Venezia (e di fatto non convocati contro il Toro) in attesa solamente delle visite mediche di rito e delle firme sui nuovi contratti.. Il ritorno in A dell’Unipol Domus, che sarà lunedì prossimo, non sarà certamente facile. In Sardegna, una delle favorite per la vittoria finale. I rossoblù dovranno scendere in campo senza timore e paura perché come sappiamo le sfide si giocano in campo e non sulla carta (per fortuna). L’atteggiamento sarà importante anche in vista del proseguo del campionato, sarà importante non sfigurare davanti ai propri tifosi, pronti a riempire. Claudio Ranieri in settimana deciderà gli 11 ma soprattutto il modulo da utilizzare, visto che il tecnico ha deciso di stupirci gara dopo gara., anche perché Ranieri, insieme al suo staff, studiano gli avversari e poi decidono come affrontare la gara. Non è escluso quindi il ritorno sin da subito del 3-5-2, proprio per giocare a specchio come nella prima giornata di campionato., è pronta a colorare di rossoblù lo stadio e a trascinare, come dodicesimo uomo in campo, i propri giocatori. D’altronde gli oltre 13.000 abbonamenti venduti non sono un caso.