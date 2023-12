Il Cagliari di Claudio Ranieri sbaglia la missione Verona e torna a casa con qualche riflessione da fare. Sotto l'albero di Natale i sardi non troveranno i tre punti ma una zona rossa e calda. La sconfitta di ieri è stata infatti un piccolo passo indietro rispetto alle partite precedenti.La salvezza si conquista anche con le sfide in trasferta, certamente non si può pensare di poter compiere il grande miracolo vincendo solo in casa (e in rimonta). La partita di ieri contro il Verona era uno scontro salvezza da non fallire ed invece tutto è andato storto.I padroni di casa, che non stanno vivendo un bellissimo periodo societario, mettono da parte tutte le vicende e trovano tre punti forse veramente troppo facili. Un primo tempo comunque equilibrato dove il Cagliari ci ha provato più del Verona. Un gol annullato per un fuorigioco millimetrico (gomito) di Goldaniga, un palo di Prati (grandissima parata di Montipò) e un'occasione sciupata ad inizio gara da Nandez.Poi nella ripresa ecco il crollo, complice la doppia ammonizione di Makombou che lascia i sardi in 10 in balia degli scaligeri. Il centrocampista congolese andava sostituito prima e Ranieri all'intervallo ci ha pure pensato, ha voluto dare fiducia al giocatore che però ingenuamente ha mandato all'aria tutto. Da qui inizia un'altra gara e il Verona trova subito il gol del vantaggio con Ngonge, abile a dribblare la difesa e spiazzare Scuffet fin qui insuperabile. La ripresa sarà rigorosamente a tinte gialloblù, con Ranieri che probabilmente avrebbe potuto osare di più con i cambi e provare l'assalto finale. Nel finale arriverà il raddoppio dei padroni di casa con Djuric.Un piccolo passo indietro, uno scontro diretto perso. Bisognava tornare da Verona almeno con un pareggio ed invece così non è stato. Sabato prossimo si concluderà il 2023 con la sfida casalinga contro l'Empoli, dietro di appena un punto. Sarà una guerra, sarà difficile ma bisognerà sfruttare il fattore campo e fare obbligatoriamente i tre punti.