Il 2023 è ormai giunto al termine ed il Cagliari di Claudio Ranieri mette in archivioe probabilmente anche del calcio italiano. La clamorosa promozione ottenuta al fotofinish è di fatto un susseguirsi di rimonte e partite all'ultimo respiro che raramente si vedono in campo.Il ritorno nella massima serie, un'altra pagina di storia firmata Ranieri. Le grandi rimonte in Serie A contro Frosinone e Sassuolo. Insomma, in questo 2023 non ci è certamente annoiati. L'unico neo è che verrà messo da parte con un pareggio dall'amaro in bocca.All'Unipol Domus i rossoblù non vanno oltre il pareggio contro l'Empoli di Andreazzoli. Peccato perché le occasioni ci sono anche stare. Prima il Var annulla una punizione magica di Viola per via di un tocco di Pavoletti su Caprile (considerata carica portiere) poi lo stessodal portiere avversario. Sarà inutile il forcing finale in cerca del gol vittoria.Il Cagliari di Ranieri esce così con. È tanto il rammarico in casa rossoblù. Ora manca solo una giornata alla conclusione del girone di andata, anche se, nel mezzo ci saranno gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan, partita che, come annunciato da Ranieri, sarà dedicata a chi ha giocato di meno. L'obiettivo è la salvezza e non si può arrivare stanchi o acciaccati alla sfida contro il Lecce. Dalla prossima gara di campionato mancherà Luvumbo, impegnato con la sua Angola in Coppa d'Africa.Finisce il 2023 e. Non ci sono squadre materasso, non ci sono vittime già scritte. Sarà un campionato veramente duro dove sarà importante ogni minimo punto. La speranza è che il 2024 possa regalare al popolo rossoblù tanta gioia quanto il 2023, perché, se mai dovesse essere l'ultimo anno di Ranieri in Sardegna, beh, una favola così merita il lieto fine.