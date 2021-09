In casa Cagliari la luce, che si era accesa contro la Lazio, è tornata a spegnersi. La cura Walter Mazzarri aveva infatti da subito portato un punto, forse insperato, contro i biancocelesti ma ieri sera la squadraLa sconfitta interna maturata contro l'Empoli non è andata giù ai tifosi. Tre scontri diretti persi su tre, un campanello d'allarme in vista di questo delicatissima stagione.Nei prossimi giorni ilsulla mentalità della squadra. Contro la Lazio si sono visti 11 leoni mentre ieri sera molti di loro sono sembrati dei timidi agnellini.Il problema maggiore della squadra èo, quella cerniera che dovrebbe fare da collante sia con la difesa che con l'attacco. Ed invece ieri sera abbiamo visto il vuoto di centrocampo, con i toscani che facevano quello che volevano senza nessun problema. Il 4-4-2, soprattutto in assenza di Strootman (tornato ieri dopo l'infortunio), nega a Marin la possibilità di farsi trovare spesso in fase offensiva. Ecco, Mazzarri dovrà lavorare su questo punto perché Marin se lasciato agire senza pensieri in attacco è veramente decisivo.In difesa invece si balla ancora troppo spesso, ma il ritorno di Godin e l'inserimento graduale di Caceres dovrebbe garantire alla squadra il giusto equilibrio difensivo.Domenica ci sarà la sfida contro il Napoli, un campo difficile, dove Mazzarri torna da ex. Per i sardo è sempre stata una sfida particolare, una sfida sentita ed i tifosi non chiedono molto, se non quello di dare il 100% in ogni istante in cui si veste la maglia rossoblù.È vero, ieri sera è stato perso l'ennesimo scontro salvezza ma siamo certi che Mazzarri, a breve giro, sapràe centrare l'obiettivo salvezza senza doversi ridurre alle ultime giornate di campionato.