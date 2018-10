Sette giorni da dimenticare per ildinelle tre gare ravvicinate contro. Un dato che preoccupa non poco dalle parti della Sardegna Arena in vista dei prossimi impegni che suonano già come. Nelle ultime uscite in campionato, i rossoblù hanno sempre mostrato una costante: giro palla preciso, organizzazione tattica e compattezza difensiva. Caratteristiche che male non fanno di certo, anzi. Se non fosse cheQuattro i gol messi a segno finora nell'attuale edizione della Serie A (tutti raccolti nei primi quattro turni), troppo poco per chi, come il, punta a fare quel salto di qualità anche dal punto di vista realizzativo.A Parma e a Milano ha pesato non poco l'assenza di, alle prese con il solito problema alla schiena che ne ha condizionato anche la gara interna contro la Samp: l'attaccante livornese è a secco dallo scorso 26 agosto, dalla doppietta rifilata al Sassuolo.i, perché analizzando a mente fredda le ultime prestazioni non si può certo dire che i sardi non abbiano creato occasioni per timbrare il tabellino dei marcatori. Probabilmente nell'organico del Cagliari servirebbe. La mole di gioco prodotta, infatti, non trova riscontri nei numeri delle reti realizzate. E questo dato deve far suonare, per evitare di scivolare ulteriormente nei bassifondi della classica., questo è evidente. Il dato sui gol segnati, ma anche. Il primo bilancio è certamente negativo, quantomeno sotto il punto di vista dei numeri. Dapassando per, sono tutti alla ricerca (dopo 7 gare) del loro primo gol in questa Serie A per scacciare via i fantasmi che stanno condizionando inevitabilmente questo inizio di campionato e dare così la svolta al reparto avanzato. Nonostante un(soprattutto nei primi tempi), la classifica impone una prima sterzata, a partire dalla gara contro ilche sabato pomeriggio farà visita alla Sardegna Arena.e mettere in cascina punti fondamentali in vista del proseguo di stagione.