Vendere per fare cassa, sistemare i conti e poter costruire la miglior squadra per provare subito a tornare in Serie A.. Monetizzare, almeno all'apparenza.Perché inizialmente il Cagliari ha sì incassato ma solamente i soldi necessari per garantire la prossima iscrizione al campionato. Tra l'altro, la maggior parte di questi soldi sono stati fatti con due riscatti, di Vicario e Simeone con somme già decise lo scorso anno.Andrea Carboni è passato al Monza a titolo definitivo per 4.5 milioni. Classe 2001, difensore nel giro della nazionale under-21 e capitan futuro dei rossoblù. Ceduto per una cifra non alta per un ragazzo con ampi margini di crescita e soprattutto al centro del progetto sardo., sempre con una cessione al Monza.Alessio, portiere per cui negli anni sono state respinte offerte anche da 15 milioni di euro, lascia i rossoblù per 0,4 milioni di prestito oneroso e 3.6 di riscatto in caso di salvezza. Ergo,per un portiere che, ad oggi, ne vale almeno il triplo. Chissà cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime uscite.Marin dovrebbe salutare il club per passare all'Empoli in prestito, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Ottima la cifra ma il diritto di riscatto potrebbe anche non essere esercitato. Joao Pedro molto probabilmente verrà ceduto anche lui a prezzo di saldo ma ciò che, restando ottimisti.Quindi la domanda sorge spontanea. Se entrano pochi soldi cosa si potrà spendere ? Domanda difficile. Intanto sono arrivati Di Pardo, in prestito dalla Juventus, e Viola a parametro zero. Nessuna spesa, che sia un campanello d'allarme ? Anche perché Coda, obiettivo del Cagliari è passato al Genoa e Lapadula, che chiede 1.8 mln di ingaggio viene considerato al momento troppo caro per la società.