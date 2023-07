. Queste le modalità e le cifre finali con cui il Cagliari dovrebbe chiudere la trattativa con la Roma per l’acquisto, per ora momentaneo, del calciatore. Sarà quindi l’uzbeko il partner d’attacco di Gianluca Lapadula. Previste per la giornata di oggi le visite mediche. Shomurodov raggiungerà la squadra in Valle d’Aosta per il prosieguo del ritiro rossoblù.Ad oggi, anche perché il mercato chiude tra poco più di un mese, sfuma l’arrivo di. L’ex attaccante della Roma, ora in forza al Getafe, sembrava essere l’uomo prescelto per il reparto offensivo, salvo poi essere sorpassato proprio dalla trattativa (velocizzata) con la Roma per l’uzbeko. I rapporti con il club spagnolo sono ottimi, visto anche l’arrivo di Jankto, ed. Il direttore sportivo Bonato ha da tempo espresso il desiderio di portare due nuove punte in rose, anche se, prima di poter fare ciò bisognerà sistemare il resto della rosa, sia dal punto di vista delle entrate sia da quello delle uscite.Il futuro di Anastasios, detto Tasos,non sarà quindi con la maglia rossoblù, salvo eventuali future complicanze con la “carta” Mayoral. L’attaccante greco, di proprietà dell'Utrecht, è sempre stato nella lista dei “desideri” nonostante non si sia mai fatto un affondo decisivo. Per l’attaccante greco, protagonista in Eredivisie lo scorso anno (20 reti in 34 presenze) si chiudono così, quasi definitivamente, le speranze di approdare sull’Isola alla corte di Claudio Ranieri.Quasi chiuso il capitolo attacco, resta da sistemare la difesa e mettere magari a segno qualche colpo a sorpresa per il futuro (qualche giovane o qualche scommessa).(già raggiunto l’accordo con l’Atalanta); in alternativa uno tra Ferrari del Sassuolo e lo svincolato Helander. Prati come colpo ad effetto per il centrocampo e futuro.Se da una parte si sta lavorando attivamente per il mercato in ingresso, non tanto si può dire per quello in uscita.in vista dell’inizio del campionato, anche perché non tutti possono essere inseriti nella lista definitiva. Capradossi,, Boccia e Travaglini tra i difensori, Lella, Kourfalidis,e Delpupo tra i centrocampisti e Desogus tra gli attaccanti. Questi i nomi dei giocatori in uscita dalla rosa di mister Ranieri, chi a titolo definitivo e chi in prestito per farsi le ossa., corteggiato da varie squadre di Serie B.Il mercato del Cagliari procede a gonfie vele. L’è ancora “attivo” e bisogna utilizzare questo fattore nel migliore dei modi per affrontare da subito una stagione da protagonisti e non da “miracolati”. Da oggi entrerà nel vivo anche la preparazione dei rossoblù, con il trasferimento in Valle d’Aosta.