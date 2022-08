Sono ore frenetiche in casa Cagliari vista l’imminente chiusura del calciomercato estivo. Dopo il, pronto ed esordire nel match di venerdì contro il Modena, è quasi tutto pronto per il colpo Pippo Falco.è Gaston Pereiro, in uscita si ma mai con le valigie pronte.è il nome, dopo Mancosu, in cima alla lista dei desideri di Fabio Liverani. Il problema, come già detto, è dovuto al numero di giocatori presenti in rosa e soprattutto di una sorta di doppione, l'uruguaiano, che inoltre ha un cospicuo stipendio. Nel frattempo Falco si èe potrebbe arrivare anche post chiusura, ergo, bisogna cedere entro le 20 di domani sera.Intanto c’è chi le valigie le ha già pronte e si prepara a lasciare la Sardegna. Desogus, che poi alla fine non lascerà proprio l’isola, si dirigerà con molta probabilità all’Olbia. Chi invece ha già le visite mediche programmate è. Il polacco da tempo era sul mercato, peccato, perché poteva ritagliarsi un importante spazio nella retroguardia rossoblù. Il. La sua permanenza è sempre più probabile anche se, nelle ultime ore, il Monza di Galliani sta provando a mettere a segno il grande colpo inserendo Valoti (cercato dai rossoblù nel mese di giugno) nella trattativa.Intanto. La sconfitta ottenuta in casa della Spal ha già manifestato i primi malumori tra i tifosi. I cambi tardivi di mister Liverani lasciano effettivamente un po’ perplessi, anche perché, Lovumbo,della settimana prima contro il Cittadella, doveva certamente essere inserito prima, soprattutto visto il risultato sfavorevole. Errare è però umano e si spera che il mister abbia, autonomamente, imparato la lezione. Un po’ alla fine lo capiamo, dev’essere amareggiato perché il Cagliari della prima mezzora di gioco è stato veramente favoloso, salvo poi ritrovarsi in 10 uomini al 31esimo per una “follia” individuale di Di Pardo. Oltre il danno alla fine è arrivata anche la beffa, la doccia gelata, con Lapadula capace di sbagliare un rigore al minuto numero 63. Insomma una serata da dimenticare ma è anche vero che dopo 3 giornate i punti sono solamente 4 ed in trasferta ancora si è a digiuno.Ecco quindi che, per dare una scossa al proprio campionato e per mandare un segnale a tutte le altre partecipanti. Intanto domani terminerà il mercato, era ora, almeno finiranno tutte le voci ed il mister potrà lavorare dettagliatamente con la rosa definitiva.