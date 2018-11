"Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova". Anche ildinon si sottrae alla legge di Agatha Christie. I rossoblù si stanno dimostrando sempre più una squadra in salute, grazie a un rendimento costante e ad alcuni valori in netta crescita. Uno di questi è sicuramentee la cura dei particolari. La gara di sabato contro la corazzataè stata l'ennesima dimostrazione: la compagine sarda è stata in partita fino alla fine, tenendo botta agli attacchi dei bianconeri e creando non pochi grattacapi alla difesa di, riuscendo ad impensierire anche un avversario di assoluto spessore come la Juve.. Anzi, la prestazione di personalità rilancia le ambizioni del club diNon a caso,, grazie anche alla crescita esponenziale di un nucleo di punti fermi sul qualeha riposto maggiore fiducia: da, passando per. E proprio quest'ultimo nelle recenti uscite si è rivelato in grande spolvero.Il brasiliano ha vissuto momenti particolarmente difficili negli ultimi mesi della scorsa stagione. La vicenda doping lo ha tenuto sulla graticola e lontano dal campo per tanto tempo.: gol all'esordio stagionale contro il, alla quarta di campionato, gol contro ilall'ottava, gol contro lasabato sera. Tre sigilli, in aggiunta alle prestazioni da leader, che testimoniano. L'ex tecnico del Chievo, evidentemente non soddisfatto dal rendimento di(entrambi condizionati da qualche noia fisica), ha deciso di mescolare le carte lanciando Joao a sostegno die, dunque, non più nelle vesti di trequartista.con giocate decisive e con i gol. Tre, per la precisione, in appena 8 gare disputate, che hanno spazzato via ogni dubbio sul classe '92 dopo i tanti mesi di purgatorio. E allora, se tre indizi fanno sempre una prova, la "regola" di Agatha Christie vale anche per