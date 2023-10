Domenica 29 ottobre 2023.. Nessuna squadra è mai stata capace di vincere una partita dopo che al minuto 70 si trovava sotto di ben tre reti. Un miracolo.È il Cagliari dai due volti quello che ieri è sceso in campo contro il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco.. Eppure le occasioni nella prima frazione di gioco non sono mancate, su tutte il rigore sbagliato da Mancosu (eventuale 1 a 1) e il palo preso dallo stesso trequartista sardo, alla ricerca della prima gioia nella massima serie con la maglia della sua terra. E invece dopo una frazione di gioco la squadra di Ranieri si trova sotto di due reti per via diche hanno portato in gol per due volte Soule.Pronti via e la ripresa si apre con la terza rete ciociara. Brescianini con un colpo da biliardo batte Scuffet e mette al sicuro (almeno in teoria) i tre punti.Claudio Ranieri inizia quindi a mischiare le carte. Mai scelte furono più azzeccate. Scossa il 72esimo minuto ed i rossoblù riaprono la gara con il primo gol in Serie A di Oristanio, abile a scambiare con Pavoletti e battere Turati. È la prima scintilla che rianima i sardi. Quattro minuti dopoe lancia a rete Makombou, che deve solo battere il portiere avversario. Una partita che sembrava buttata si è incredibilmente riaperta. I rossoblù iniziano a crederci più che mai., il bombardamento verso la porta dei gialloblù.Al 78esimo minuto l’arbitro fischia un rigore a favore dei rossoblù. Incredibile. Il VAR però richiama il direttore di gara ed annulla la decisione. Turati in uscita ha preso prima il pallone per poi travolgere Pavoletti., l’uomo della provvidenza, colui che a Bari decise die portare il Cagliari in Serie A. Perché non indossare nuovamente quel mantello e provare ad entrare nuovamente nella storia?minuto, lo stesso numero di Bari. Viola mette in mezzo un corner perfetto, stacca Pavoloso, rete. 3 a 3. Finita qui? No,, mischia in area di rigore, Dossena spizza una palla e trova nuovamente Pavoletti, che batte Turati e tUna partita non adatta ai deboli di cuore, anche perché, all’ultima azione il Frosinone si vede negare la gioia del 4 a 4 per via di undi Leonardo Pavoletti, il supereroe dal mantello rossoblù.Arriva cosìdel Cagliari in questo campionato, arriva nel modo più pazzo. Claudio Ranieri a fine partita si è dichiarato ovviamente soddisfatto ed orgoglioso dei suoi giocatori. Ora la speranza è che questa vittoria dia il giusto morale alla squadra e sia da stimolo per le prossime partite. Bisogna stare attenti a non cullarsi ma soprattutto bisogna smettere di compiere errori individuali, che, come ogni settimana, poi vengono pagati a caro prezzo.Ora godiamoci questa vittoria, in attesa del match di mercoledì di Coppa Italia in casa dell’Udinese. L’obiettivo sarà ben figurare anche perché ovviamente la priorità è il campionato.Sassuolo, Parma, Sampdoria e Frosinone. Dal 2016 è il quarto 4 a 3 che il Cagliari mette a segno in rimonta, anche se non allo stesso modo. Comunque,