Il mezzo passo falso casalingo contro il Verona non ha scatenato grandi critiche nei confronti del Cagliari. Il credito accumulato dalle precedenti vittorie contro Parma, Genoa e soprattutto Napoli ha fatto vedere il pari di domenica come una battuta d’arresto e nulla più. Considerando anche come è avvenuto, ovvero a causa del pasticcio provocato da Fabio Pisacane, certamente uno dei migliori di questo inizio di campionato.



Uno stop quindi indolore. Paradossalmente, calendario alla mano, il match casalingo contro gli scaligeri era forse il più difficile di un trittico che comprendeva le trasferte di Napoli e Roma; ma se contro i campani è arrivato un successo insperato in una partita dove il Cagliari non aveva nulla da perdere, ecco che il match contro il Verona presentava diverse insidie, poi puntualmente verificatesi. In attesa di capire quel che accadrà a Roma il prossimo weekend, gara che chiuderà quest’altra parte di stagione prima della seconda sosta, si può tracciare un primo bilancio di questa stagione rossoblù.



Subito dopo la partita del San Paolo, scrivevamo che la strada percorsa dal Cagliari era finalmente quella giusta e ovviamente lo è anche dopo l’1-1 di domenica. Lo è perché contro il Verona il Cagliari ha giocato da squadra consapevole, dominando il primo tempo, subendo il ritorno degli scaligeri e venendo raggiunta solo per un episodio sfortunato. Cancellato l’inizio shock di stagione, Maran e i suoi ragazzi ora hanno capito quale sarà la strada giusta da percorrere. In questo senso, Roma sarà una trasferta importante. Così come a Napoli, i rossoblù hanno poco da perdere all’Olimpico, ma difficilmente si ripeterà una partita come quella contro Ancelotti. La Roma, infatti, è un squadra che concede parecchio e non basterà solamente difendersi e ripartire in contropiede. Bisognerà mostrare tutto il potenziale che questa squadra ha perché all’Olimpico ci sarà spazio e modo per attaccare. Poi, quello che sarà il risultato finale, può interessare relativamente, l’importante è non arretrare di un millimetro sui principi che hanno portato il Cagliari così in alto.



Sarà importante il ritorno a pieno regime di Radja Nainggolan, tornato a mezzo servizio contro il Verona e ora pronto a tornare in campo da titolare proprio contro la sua ex squadra, alla quale è rimasto molto legato. Con il belga in più nel motore, mister Maran potrà finalmente schierare quel centrocampo delle meraviglie che da inizio stagione ha potuto schierare non troppe vote, per diversi motivi.