Mancano ormai poco. Il Cagliari è chiamato a cancellare due mesi veramente negativi, con una vittoria nelle ultime otto gare. Come ormai diciamo spesso, se si vuole puntare in alto bisogna iniziare a fare la voce grossa, capolista o meno che sia l’avversario di turno.Fabio Liverani nel frattempo ha preparato la gara con, come quello di Leonardo Pavoletti, che, sicuramente, verrà utilizzato a gara in corso. Se da una parte la difesa è ormai certa, con l’utilizzo di Carboni e Di Pardo, centrocampo e attacco sono invece sotto riflessione. Il tutto come sempre ruotae sul possibile impiego dall’inizio di Zito Lovumbo.Il tridente d’attacco, o anche l’uso del trequartista, sarà composto da Lapadula, orma, Mancosu e…. un terzo uomo. Al momento il tecnico rossoblù dovrebbe puntare sulla velocità dell’angolano, come provato settimana scorsa nel test amichevole contro la Primavera dei sardi. L’alternativa è quella di puntare al classico 4-3-3 con Nandez offensivo lasciando uno slot in più a centrocampo. Deiola però è stato recuperato in settimana e proprio per questo motivodovrebbe restare insieme a Rog nel pacchetto di centrocampo.In mezzo ilcon Viola, in netta ripresa di condizione, in leggero vantaggio su Makoumbou. Quest’ultimo nelle ultime uscite ha mostrato meno brillantezza e più confusione rispetto alle sue prime uscite con il Cagliari.Il match contro la capolista Frosinone ci dirà tantissime cose e forse potrà rappresentare un primo punto cardine della stagione in corso. Una sconfitta, o comunque una non vittoria, continuerebbe a, che, visti i rari successi veleggiano di tanti, anzi, tantissimi dubbi. Una vittoria invece garantirebbe più serenità dando alla squadra anche maggior sicurezza dei propri mezzi.Intanto in settimana è stato presentato anche Bonato, nuovo direttore sportivo della squadra. A lui, il prossimo gennaio, il compito di tassellare una rosa che sulla carta appare forte ma in realtà è abbastanza fragile. Come da promessa intanto Pavoletti ha portato al cinema la squadra a vedere il film su Gigi Riva, conper il proseguo del campionato.