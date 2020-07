Diciamoci la verità.nella prossima stagione,prima del lockdown. A dire il vero si potrebbe dire che il declino è iniziato già nel mese di dicembre, con l’ormai famosa partita con la Lazio, ma a quei tempi tutto era ancora recuperabile. Essere rimasti a secco di vittorie per 12 partite consecutive è stato deleterio per la corsa al settimo posto dei rossoblù.Per invertire la rotta il presidente Giulini ha difatti cambiato allenatore,; il tecnico milanese, se escludiamo il recupero contro il Verona, ha collezionato fin qui due vittorie (contro Spal e Torino), due pareggi (in trasferta contro Bologna e Fiorentina) e una sconfitta, seppur onorevole, contro l’Atalanta.visto chein classifica (in attesa dei posticipi di oggi). E’ chiaro che parliamo di numeri parziali, di se e di ma, ma certamente c’è da notare il cambio di rotta.Zenga, dal suo arrivo a Cagliari, sapeva e sa che deve provare a fare il massimo possibile con questa squadra. Ecco, probabilmente il massimo era raggiungere l’ultimo treno per l’Europa League, ma oggettivamente, su 13 partite, recupero compreso, il Cagliari avrebbe dovuto vincerle quasi tutte, visto il distacco accumulato, una previsione che era troppo importante anche per il più grande degli ottimisti. E allora,, che comprendee, se vogliamo, la stessaIl presidente Giulini ha parlato nel post gara di ieri, dopo diverso tempo, congratulandosi con i suoi ragazzi per la quota 40 punti raggiunta (obiettivo minimo della stagione), ribadendo che se si vuole fare un mercato degno di nota bisognerà arrivare in classifica il più in alto possibile, anche per avere una fetta di torta più grande al tavolo dei diritti televisivi. Dunque, sé è vero come è vero che il sogno europeo è sempre più lontano, il campionato del Cagliari non può e non deve essere finito ieri con il pareggio al Franchi. Nonostante l’emergenza, infatti, Nainggolan e compagni hanno il compito ora di vincere più partite possibili per fare poi i conti alla fine. In tutti i sensi…