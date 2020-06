. Dopo aver atteso il debutto per tre mesi e mezzo, la doccia fredda è arrivata al Bentegodi, col Verona che ha surclassato i rossoblù nella prima mezz’ora di gioco, di fatto vincendo lì la partita. E’ stata una gara strana quella vista ieri, col Cagliari che ha avuto la chance di tornare nel match grazie all’espulsione di Borini nella parte finale del primo tempo, ma che poi non è riuscito a concretizzare un dominio del campo che si è rivelato parecchio sterile.I rossoblù si sono presentati al cospetto dell’Hellas senza i due giocatori migliori della rosa, ovvero, due assenze che hanno pesato tantissimo. Mister, a fine partita l’ha sottolineato, pur aggiungendo che non cercava alibi in tal senso. Detto che poi siamo solamente alla prima partita e che ad un allenatore bisogna comunque dare del tempo per far sua la squadra, il tecnico milanese sa che di tempo non ne ha molto per conquistare l’affetto della piazza e che la sfida di guidare la squadra post coronavirus, con un calendario fitto di impegni, non sarà facile.Date quindi alcune giustificazioni all’allenatore rossoblù, non bisogna però nascondere o omettere alcune critiche che ci sentiamo di fare dopo il match di ieri. Quando un allenatore subentra e cambia modulo si prende le sue responsabilità, Zenga lo sa e l’ha detto anche nella conferenza stampa pre-partita., soprattutto viste le assenze; la squadra non accompagnava in maniera adeguata, Simeone era solo in balia dei difensori gialloblù e nonostante un difensore in più (il fuori ruolo Cacciatore, che conferma il pessimo rendimento stagionale) la retroguardia ha ballato come non mai, soprattutto dopo 30’ di gioco, quando l’Hellas è andato più volte vicino al colpo del ko. Una volta andati in superiorità numerica e segnato il gol che ha accorciato le distanze, all’intervallo Zenga ha inserito(con, l’unico uomo offensivo a disposizione in panchina), ma l’ha messo al posto diche, seppur uno dei peggiori in campo, poteva comunque portare pericoli alla difesa avversaria nella ripresa.quando è entrato, appunto,. E’ vero che il baricentro del secondo tempo era alto e gli esterni praticamente erano quasi sulla linea degli attaccanti, ma avere tre difensori in campo contro nessun attaccante gialloblu (Di Carmine è uscito all’intervallo) era veramente troppo.. Il moldavo, alla vigilia, era dato in panchina, conin campo, ma a sorpresa è stato schierato titolare e, ancora più a sorpresa, addirittura come esterno destro del centrocampo a cinque, conmezz’ala. L’ex della gara è sembrato da subito in difficoltà contro un esterno forte come, e nonostante mister Zenga abbia giustificato la scelta a fine match affermando che Ionita e Nandez si interscambiavano la posizione tra di loro, quando Lazovic è stato pericoloso c’era sempre lo stesso Ionita su quella fascia, con l’uruguaiano che invece si è mosso molto, finendo per fare spesso la seconda punta.Insomma, poco o nulla da salvare in questa prima partita del nuovo Cagliari post coronavirus.