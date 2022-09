Il Cagliari di Fabio Liverani inizia a fare la voce grossa nel campionato cadetto. La vittoria per 2 a 0 in casa del Benevento ha regalato ai tifosi tantissime note positive. Tra queste, attaccante che, dal 2020, fino a questa stagione è stato un vero e proprio mistero. Certo, al suo arrivo in Sardegna aveva appena 18 anni e aveva bisogno di maturare sotto tutti i punti di vista. Il prestito a Como non ha certamente giovato ma con la retrocessione, e quindi la permanenza e la possibilità di avere maggiore spazio, sembra esser giunta la sua vera occasione.L’attaccante angolano proprio nell’ultimo turno di campionato ha trovato, su assist di Deiola,. Il suo gol è valso il 2 a 0 ed ha chiuso definitivamente il match contro i campani. Ma la domanda che turba molti tifosi sardi e lo stesso Liverani è quella che riguarda l’impiego dello stesso attaccante.Una domanda che ovviamente potrà trovare una risposta diversa a seconda del match che si affronterà, perché sarà lo stesso Liverani, ed il suo team, a dover capire quando è meglio sfruttare la grande velocità dell’angolano.pescata dal mazzo “della panchina”. Nel primo match casalingo contro il Cittadella il suo ingresso ha dato vitalità alla squadra in un momento di appannamento, dando il via alla rimonta grazie alle sue giocate in velocità. Contro il Benevento invece. Certo, è stato impiegato da titolare solamente nella prima gara contro il Como e quindi è difficile valutare il suo impiego da titolare e, come detto in precedenza, bisognerà valutare partita su partita.Bisogna inoltre dire che la concorrenza non manca minimamente. I punti fermi dell’undici di Liverani sono sicuramente Mancosu, Lapadula (o Pavoletti) e Nandez. La sua velocità è invece un grande punto di forza quando gli avversari, soprattutto quelli in fascia, non sono più freschi e quindi faticano a prendereTitolare o meno Zito Lovumbo è riuscito finalmente anel cuore dei tifosi e con ogni probabilità sarà protagonista in questa Serie B 2022/23. L’attaccante angolano aveva solamente bisogno di tempo e non andava buttato subito nella mischia, anche perché, si sarebbe rischiato di bruciarlo e di venderlo prematuramente. Con Lovumbo è stata fatta una mossa intelligente che, siamo sicuri, ripagherà società e tifosi stessi.