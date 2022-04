La storia diè caratterizzata da alcuni allenatori che si sono seduti su entrambe le panchine genovesi. Due dei più ricordati sono sicuramente Gigi Cagni e Delio Rossi, contattati da Il Secolo XIX per presentare la stracittadina di sabato.Comincia Cagni: "Le squadre hanno vissuto situazioni di estrema difficoltà quest’anno. Genoa? Dopo un periodo travagliato hanno trovato un’identità, la strada giusta per quelle che sono le prestazioni che deve fare.. Gioca sempre con ritmi alti, mentre la Sampdoria gioca su ritmi più bassi ma ha più qualità sotto tutti i profili. Chi delle due vince mette nei guai l’altra mentre il pareggio dà un vantaggio solo alla Sampdoria"Come vede Cagni la corsa salvezza? "Venezia e Cagliari sono le squadre messe un po’ peggio. Le altre tre se la giocano ma la Sampdoria ha tutte le qualità tecniche per salvarsi".Per Delio Rossi la squadra con più da perdere è quella rossoblù: "Sarà un derby ad alta tensione con la pressione più nei confronti del Genoa che della Sampdoria.Ha la conoscenza dell’ambiente e questo può agevolare la squadra"."Da quando è arrivato Blessin gli ha dato moltadietro anche se in avanti fanno fatica. Se si vuole salvare ha solo un risultato. Il derby è una partita che non dà solo i tre punti. Il rischio è che una delle due l’anno prossimo non sia in Serie A. È una partita che non deve essere esasperata altrimenti rischi di arrivare all’impatto agonistico che hai già sprecato tutte le energie».Per Rossi la distanza tra la Samp e la zona salvezza non è estrema: "Non è un distacco incolmabile ma sono un buon margine, anche perché sotto ha altre squadre".