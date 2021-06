Intervistato da Tmw, l'ex allenatore, Gigi Cagni, ha espresso la propria opinione sull'addio di Antonio Conte all'Inter.



"Stimo tanto Conte, conosce il calcio, come si vince, come si gestisce una squadra. Di Conte ho appoggiato la decisione di andare via dall'Inter, era lui che ci metteva la faccia ed è giusto che uno come lui scelga il posto migliore per rendere al meglio”.