La cessione di Moises Caicedo al Chelsea da parte del Brighton, 133 milioni di euro per l'affare più costoso della storia della Premier League, ha avuto ripercussioni esorbitanti anche sull'Independiente del Valle, la squadra dalla quale Caicedo aveva spiccato il grande salto verso Brighton nell'inverno del 2021 per poco meno di 30 milioni di euro. Due anni e qualche mese dopo, ecco che il 20% della cifra pagata dal Chelsea viene riversato come da accordi con i Seagulls nelle casse degli ecuadoriani, che in pratica bissano l'incasso: 26,6 milioni senza aver mosso un dito.



GRANDI PROGETTI - Con questi soldi, l'Independiente ha in mente di costruire una struttura di allenamento per i giovani e di intitolarla proprio a Caicedo, che con la sua carriera ha portato alla modesta società sudamericana quasi 60 milioni di euro.