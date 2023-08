Moisesal, questa volta sì. Dopo un lungo braccio di ferro con il, l’ecuadoriano ha fatto rispettare la parola data ai londinesi e si unirà nelle prossime ore al club di. L’ormai ex giocatore delsi è sottoposto oggi alle visite mediche con il nuovo club e poi firmerà il contratto che lo legherà – con le varie opzioni da rinnovare –Il prezzo dell’operazione?, un record assoluto.- Caicedo diventa. È servito un rilancio del club didi 5 milioni rispetto aie a cui il Brighton aveva detto di sì. Alla fine ha prevalso la volontà del calciatore, fedele al primo club che gli aveva fatto la corte. Il 21enne era stato in precedenza già scaricato dall’ex tecnicoche, pur etichettandolo come un giocatore speciale, aveva detto di ‘averlo ormai dimenticato’.- La plusvalenza che Caicedo assicura al Brighton è di quelle destinate a restare nella storia del mercato internazionale.è ora per lui del salto in una big. Al Chelsea, come detto, costerà 133 milioni di euro,sette mesi fa e con cui curiosamente si troverà a dividere il centrocampo. Da 5 milioni a 133 inin Premier League. L’ennesima dimostrazione che quello che si gioca in Inghilterra è un campionato che fa storia a sé.