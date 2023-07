Moises Caicedo, centrocampista ecuadoriano del Brighton, ha parlato della possibilità di un trasferimento al Chelsea:



"È una grande squadra, è vero. Una squadra storica e non le potrei dire di no, perché è una squadra molto grande, storica, bellissima. Anche la città è bellissima. Tutto bellissimo. Quale ragazzo non vorrebbe che squadre così chiedessero di lui? È qualcosa che gestisco bene. Cerco di stare calmo. Mi sto godendo il tempo con la mia famiglia che è la cosa più importante al momento. So che c'è pressione se la metti così, ma sono calmo. Aspetto ciò che Dio decide perché sa cosa è meglio per me”.