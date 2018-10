Caicedo è on fire. L'attaccante ex Levante si è conquistato attenzioni e affetto dei tifosi della Lazio grazie ad una serie di prestazioni importanti. L'attaccante ha la stima di Inzaghi: nelle dichiarazioni post-partita il mister ha sottolineato l'assoluta fiducia che ha sempre avuto nei confronti del ragazzo.



CAICEDO HA I NUMERI - A fianco di Immobile, Caicedo si muove in maniera perfetta: i due si intendono, si aiutano, si cercano. E i risultati si vedono: Felipe Caicedo ha partecipato attivamente a sette reti (con quattro gol e tre assist) in otto partite giocate da titolare in Europa League con la Lazio. Numeri da titolare.