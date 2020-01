Come sta Correa in vista della Sampdoria? Non è ancora pronto, è rimasto a riposo anche oggi senza lavorare sul campo. È alle prese col forte affaticamento al polpaccio accusato col Brescia e ci proverà fino all'ultimo, ma non è scontato il suo rientro come sottolineato da Inzaghi ieri. Prevale la prudenza in casa Lazio, ha già saltato Napoli e Cremonese e nessuno vuole correre rischi: dai prossimi allenamenti si capirà se sarà a disposizione per la panchina o meno. Al suo posto in attacco con Immobile ci sarà ancora una volta Caicedo (ieri bloccato dall’influenza, ma già oggi in gruppo per tutta la seduta).