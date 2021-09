L’addio di Felipeè stato uno di quelli più sofferti dall’ambientenegli ultimi anni. Arrivato in sordina, dopo una prima stagione in cui non era riuscito sfondare scatenando anche molte polemiche il Panterone si è rimboccato le maniche tramutando gli insulti in elogi.Un amore tra l’ecuadoregno e la piazza che è terminato sul campo in questo mercato di gennaio col passaggio di Caicedo al, ma l’affetto reciproco difficilmente svanirà. A tal proposito il classe ’88 è intervenuto ai microfoni di Radiosei per salutare tutti i tifosi biancocelesti.Ecco come si è espresso l’attaccante: “Risentendo le mie reti nella Lazio. Sono stati momenti bellissimi. Ho ricordi straordinari che resteranno sempre nel mio cuore. Il gol a tempo scaduto più bello? Tutti emozionanti, ma. Significava tanto per me e per la squadra che stava inanellando una serie di vittorie incredibile che ci hanno proiettato in cima al campionato con la”.E ancora: “Mi piace stare vicino ai tifosi tramite i social, mi piace rispondere alle dimostrazioni di affetto, deve esserci anche per rispetto. È il minimo che si meritano, mi hanno dato una spinta in più. Io amato come Immobile? So che c’è tanto affetto nei miei confronti, me l’hanno sempre dimostrato, piano piano mi renderò conto della portata delle emozioni., lui ha fatto la storia vera della Lazio”.Sullo slogan “Amami o faccio un Caicedo”: “La canzone di Coez riadattata per me? Piano piano l’ho conosciuta,(ride, ndr). Mia moglie, la mia famiglia sono a casa a Roma. È, anche lei sui social ringrazia tutti i tifosi. Siamo felici del loro affetto”.Sull’annata 2019/20: “Credo che secondo tutti la pandemia ci ha colpito nel nostro miglior momento, noi eravamo affamati. Nessuno ci credeva più di noi. Il Covid ci ha veramente fermato.”.Sulla “zona Caicedo”: “Conoscevo la famosa, mi sono informato a tal proposito. Sono molto felice di aver creato la, il tutto grazie ai miei compagni ovviamente”.Un saluto ai tifosi: “Io posso solo dire parole di amore e di affetto ai tifosi. Li ringrazio per tutti questi anni in cui mi hanno dato una spinta in più. Ringrazio tutti soprattutto per le belle parole per me e la mia famiglia.”.