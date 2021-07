questo pomeriggio ha raggiunto ilin Trentino Alto Adige per assistere all'amichevole contro la formazione dell'Arabia Saudita dell'(terminata 0-0), Al termine dell'incontro il presidente granata ha parlato con i giornalisti presenti soffermandosi sulla trattativa per il rinnovo di. "Il Gallo desso è in vacanza, lasciamolo tranquillo.- ha spiegato Cairo -vedremo cosa succederà. Non mi piace fare le trattative sui giornali, comunque un'offerta è stata fatta. Se ho ricevuto offerte per Belotti?”.Cairo ha poi parlato anche delle trattative in entrata. "Vagnati sta lavorando sul mercato, sta seguendo una trattativa o sarebbe venuto anche lui.dire le cose è negativo perché non ti fa fare gli affari,". E il trequartista che il Torino potrebbe annunciare domani è: in giornata è stato tCairo ha poi parlato anche delle altre trattative del Torino: "? Io parlo solo dei miei. Il mercato dopo il Covid è molto particolare, è tutto un po’ fermo come lo era lo scorso anno. Non abbiamo risorse infinite quando perdi 30 milioni di fatturato tra spettatori e sponsor. Ora stiamo lavorando per il trequartista e poi vediamo, dipende anche dalle uscite. I giocatori non mancano ma se escono dei giocatori si può fare qualcosa".