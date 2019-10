Nei prossimi giorni a Torino è atteso Urbano Cairo. Il presidente granata non è contento dell'inizio di campionato della squadra di Walter Mazzarri e vuole parlare di persona con l'allenatore e con i vari giocatori.



Il Torino si vuole così compattare in vista dei tre complicati impegni ravvicinati della prossima settimana: prima i granata se la dovranno vedere contro il Cagliari, poi in trasferta contro la Lazio e, infine, affronteranno la Juventus.