Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Radio Deejay soffermandosi con particolare attenzione sui nomi di Andrea Belotti e Gleison Bremer: "Con Belotti il contratto è in scadenza, Vagnati e il suo procuratore stanno parlando e anche Juric è intervenuto. Avevo detto che non volevo più parlarne, ma vediamo cosa può accadere. Per il resto sono giocatori molto apprezzati, ci sono molte squadre che ronzano attorno a Bremer in particolare e ad altri anche. Essendo reduci da annate complicate economicamente, dobbiamo sistemare le cose mantenendo la forza della squadra rapportandoci poi con una rosa competitiva".