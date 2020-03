Il patron del Torino Urbano Cairo ha detto la sua - dalle pagine de La Gazzetta dello Sport - sulle dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli a proposito di una Champions League aperta in futuro ai club con maggiore storia e blasone: "Trovo abbastanza assurdo, in questo momento, che si torni sull’argomento. Una competizione di pochi eletti renderebbe i club ricchi ancora più ricchi, e aumenterebbe il gap con tutti gli altri con un grave danno per la competitività e lo spettacolo nei campionati nazionali. Quegli esempi emozionanti e virtuosi rappresentati nelle varie leghe europee da squadre come il Leicester, l’Atalanta e il Getafe rischierebbero di non vedersi più, perché la differenza enorme tra fatturati impedirebbe gli investimenti necessari per essere competitivi. Lo sport è competizione e deve esserci spazio per tutti. Se un grande club ha investito tanto ma non riesce a ottenere i risultati sperati, vuol dire che ha sbagliato qualcosa. Capita, ma non deve essere penalizzato chi invece ha fatto meglio. Se lasciamo le competizioni solo per alcuni club, eliminiamo l’essenza dello sport".



A proposito delle frasi incriminate di Agnelli, il numero uno bianconero ha avuto nella giornata di ieri un confronto telefonico col collega dell'Atalanta Antonio Percassi per chiarire i contenuti della sua uscita a Londra. Uscita che non era stata particolarmente gradita dal club bergamasco.