Il presidente del Torino Urbano Cairo parla ad Ansa a poche ore dal derby con la Juventus: "Abbiamo una partita impegnativa e difficile perché giochiamo in casa di una grande squadra come la Juve. Dobbiamo giocarla come con il Milan al 120% delle possibilità. La Juve sarà attrezzatissima come sempre, dobbiamo fare le cose al meglio fare una grande partita. Il mister l'ha preparata sicuramente bene. Alla fine vedremo".