Il presidente del Torino Urbaino Cairo, alla presentazione delle prime tappe del Giro d'Italia 2024 è ritornato a parlare del derby perso contro la Juventus e ha fatto chiarezza sulla situazione di Juric.



LE PAROLE - "Derby perso? È stato brutto perdere così, non ha fatto piacere. La gara non ci è piaciuta, si poteva fare qualcosa in più, non ci sono state grande occasioni: sono molto deluso e dispiaciuto, ma c'è totale fiducia in Juric."