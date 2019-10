Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato in mixed zone il pareggio ottenuto contro il Napoli: "Oggi ho rivisto il Toro che piace a me, in particolare nel secondo tempo. Una squadra con personalità, hanno fatto tutti molto bene quindi direi molto bene".



LA SOSTA - "Alla ripresa dobbiamo ripartire con questo spirito qua. Adesso dobbiamo confermare partita per partita questo atteggiamento di qualità, di voglia di fare risultato, di compattezza".



COMPATTEZZA - "Oggi non abbiamo preso nemmeno gol quindi direi bene. E’ stato tutto molto positivo. E’ il Toro che piace a me con quella compattezza, quella grinta che è fondamentale”.