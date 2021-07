Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato all'uscita dalla riunione coni presidenti di Serie A: "L'incontro è andato bene, positivo, vediamo come andrà. Belotti e Sirigu campioni d'Europa? Una roba fantastica. È stata una grande cosa per noi italiani tutti. è stato un grande momento di vittoria, unità rinascita veramente splendido. Rinnova Belotti? Vediamo. Se voglio tenerlo? Come no, vediamo. Discorso stadio? Fronte comune? È molto importante per noi fonte di ricavo fondamentale. E per noi è fondamentale avere di nuovo il pubblico allo stadio perchè senza pubblico stadio e calcio sono una cosa completamente diversa.Quindi è fondamentale che ci sia un ritorno agli stadi, si è viso in Inghilterra, all'Europeo ed è importante provarci con il passaporto vaccinale. Credo sia importante che si lavori velocemente. Fiducioso? Spero di si, credo sia una cosa giusta che vada fatta. Fiducia nella governance della Lega? Direi di si, dobbiamo lavorare sempre più insieme, è molto importante".