Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di La 7:



"Chi è portatore di investimenti anche a livelli stratosferici inietta risorse che possono essere investite per migliorare. Questi sono capitali che entrano e che sono a nostra disposizione. Poi ci sono chiaramente delle esagerazioni come anni fa in Cina o in Russia, ma alla fine tutto ritorna entro confini ragionevoli. Io ci vedo del positivo"