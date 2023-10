Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto a Radio Serie A e ha affrontato diverse questioni inerenti all’attualità del club granata. “Il rapporto con Juric? All’inizio si litigava tanto. Ora abbiamo capito come rapportarci, in quanto ho capito che devo lasciarlo fare. Non ho avuto problemi a farmi da parte, soprattutto per il bene della squadra. Deve trasmettere quel pizzico di fanatismo alla squadra, senza badare troppo alle conseguenze. Mantenendo in rosa i nostri pezzi migliori e aumentando la qualità dove possibile, avremo tutte le possibilità di far bene. Per i tifosi tutto questo non è ancora abbastanza, soprattutto se pensiamo al Grande Torino. Ma il calcio è cambiato, non è banale fare un percorso come quello dell’Atalanta. L’attività deve mantenere una sua sostenibilità, altrimenti si rischia il fallimento”, ha dichiarato il numero uno del club.



Che tuttavia si permette di dare un suggerimento tattico al suo allenatore, sempre a Radio Serie A: "Zapata è un grande calciatore, lo cerco da anni, da prima che andasse all’Atalanta. Sta migliorando fisicamente e chiaramente può fare reparto da solo. Mi aspetto molto da lui. Attenzione però perché avanti abbiamo anche Sanabria, che non va dimenticato. Per me, questi due possono formare una bella coppia d’attacco. Ma l’allenatore è Juric, decide lui”.



Cairo ha concluso il suo intervento a Radio Serie A parlando della permanenza di Alessandro Buongiorno: "Era convinto di rimanere, è cresciuto incredibilmente e ha contratto con noi fino al 2028".