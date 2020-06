Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto nel corso dell'evento Inno all'Italia, organizzato da La Gazzetta dello Sport: "Speriamo non venga sospeso il campionato. L'algoritmo è l'antitesi del calcio, il calcio è bello perché imprevedibile come il Milan che prende 3 gol in 7 minuti dal Liverpool o la Juve che perde lo scudetto a Perugia o l'Inter che il 5 maggio perde lo scudetto. Sono cose che nessun algoritmo avrebbe previsto, è pericoloso parlarne".



SU PLAYOFF-PLAYOUT - "Se si interrompe il campionato è perché non si può andare avanti a giocare, quindi anche questa formula non si potrebbe fare".



SUL TORINO - "Dobbiamo avere un atteggiamento straordinariamente determinato e focalizzato. Fin qui abbiamo disputato un campionato fatto di troppi up and down, troppo deludente, ma c'è ancora un terzo di campionato davanti".