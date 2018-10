A margine del Milano Calcio City, il presidente del Torino Urbano Cairo, come riporta La Gazzetta della Sport, ha fatto il punto sulla squadra granata: "Abbiamo fatto una campagna acquisti importante, non vendendo i giocatori che ci venivano richiesti e aggiungendo giocatori importanti come Zaza e Izzo e poi giovani come Meité, abbiamo investito 52 milioni, il secondo bilancio del campionato dopo la Juventus. Da parte nostra c’è la volontà di fare qualcosa in più. Torino è una piazza ambiziosa, con il palato fine e dal passato glorioso”.



Cairo ha parlato anche di Mazzarri: ​“Abbiamo preso un mister come Mazzarri che ha delle qualità notevolissime, attentissimo ai dettagli, ambizioso e grintoso. Ha ottenuto dei risultati importanti con Sampdoria e Napoli. È voglioso di fare molto bene. Queste cose ci fanno capire che l’ambizione c’è, poi nel calcio la scaramanzia è fondamentale”.



Infine, su Belotti, Falque e Zaza: "​Non è importante in sé e per sé chi gioca, quello che conta è che la squadra funzioni. E perché la squadra funzioni il mister deve essere convinto di far giocare quei giocatori. Se giocheranno insieme benissimo: sarà un attacco a tre punte. Ma non è un desiderio che io ho il tridente, il mio desiderio è di veder giocare bene il Toro e di vederlo vincere”.