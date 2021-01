Il presidente del, è stato ospite a Un giorno da pecora, trasmissione di Rai Radio 1. Parlando di sé, il massimo dirigente della società granata ha smentito di essere tirchio. "​però è importante far tornare i conti perché così non si mandano a casa persone ma si assumono. Oggi nelle mie aziende ho 4.500 dipendenti e 4.500 collaboratori esterni, sono 9.000 famiglie in tutto".Poi ha parlato anche del suo: "​Ora abbiamo cambiato allenatore, abbiamo presoche nel mio primo anno da presidente avevo come calciatore e fece molto bene facendo anche il gol della promozione. È un simbolo per noi. Speriamo di ripartire anche se l’allenatore di prima era anche bravo".Infine Cairo si è espresso sulla Juventus e sulla Superlega: "Chi ho tifato nella finale di Supercoppa Italiana?Sul tema Superlega mi sono espresso due anni fa in modo negativo. E’ importante preservare campionati nazionali. Un campionato europeo non avrebbe grande seguito, big match europei se diventano una routine sono anche meno seguiti. È molto importante invece preservare il campionato nazionale per la sua tradizione e storia. Sono quindi d’accordo con quello che ha detto la Fifa. Quando se ne parlò la prima volta nel 2018 fui un oppositore molto forte. La questione Superlega si era fermata, ma ogni tanto ritorna e".