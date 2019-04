Il presidente del Toino, Urbano Cairo, è intervenuto a Sky Sport per commentare la vittoria ottenuta contro il Milan che fa sognare un piazzamento in Champions League.



CHAMPIONS - "La Champions? Non ci penso minimamente (ride, ndr). Sono contento della vittoria, non ero mai riuscito a battere il Milan, poi lo stadio era pieno. Una partita giocato alla grande, i nostri erano motivatissimi senza la minima ansia da prestazione".



JUVE - "Noi dobbiamo pensare a venerdì al derby, non possiamo godere di questa vittoria perché dobbiamo avere la testa ad una partita importante. La Juve darà il massimo, noi dobbiamo essere totalmente sul pezzo e ripetere la gara di oggi".



MAZZARRI - "Mazzarri ha fatto lavoro notevolissimo per trasmettere consapevolezza e autostima, ma anche un modo di giocare che sta pagando. In una partita come quella di oggi ho visto che avevano gambe belle salde e che non tremavano. È merito sia del mister che dei giocatori, noi poi come società cerchiamo di essere pronti per risolvere problemi e dare il supporto".



PETRACHI - "Petrachi va a Roma con Conte? "È con me da nove anni e mezzo, abbiamo fatto un periodo molto lungo insieme, e ha ancora un anno di contratto. Non capisco queste voci che sento, non lo so. Mi ha fatto piacere, ci siamo abbracciati al gol del Toro da vecchi amici, una cosa importante che ho apprezzato. Se Conte va con lui alla Roma? Per me non ci va neanche lui".