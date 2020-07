Tra i candidati alla panchina del Torino nella prossima stagione c'è anche Ivan Juric, l'allenatore di quel Hellas Verona che domani era sarà ospite proprio della formazione granata.



La panchina del Toro vorrebbe però tenersela stretta Moreno Longo, che è consapevole che per riuscirci dovrà offrire buone prestazioni e risultati in questo finale di campionato. Per questo motivo il tecnico granata ha un motivo in più per battere domani sera il Verona e Juric.