Il futuro di Gianluca Petrachi è ancora tutto da scrivere. Oggi il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di MC Sport per commentare le voci sul possibile arrivo del ds granata alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni: “Petrachi? Ho già detto che ha un anno di contratto e dovrebbe bastare. Sarebbe una cosa non bella se veramente ci fossero questi contatti con la Roma anche perché è in lotta con noi per l’Europa. Vorrebbe dire avere anche un conflitto d’interessi. Io non ci voglio credere, spero che queste voci non siano vere. Per me Petrachi resterà un altro anno”