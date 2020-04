500.000 euro: è quanto Urbano Cairo ha deciso di donare in beneficenza rinunciando a quattro mensilità del proprio stipendio a Rcs. Lo ha reso noto lo stesso gruppo editoriale, di cui il patron del Torino è presidente e amministratore delegato, al termine dell’assemblea per l’approvazione del bilancio tenutasi quest’oggi.



IL COMUNICATO DI RCS - “Nel corso dell’Assemblea il Presidente (per l’appunto Urbano Cairo, ndr), in considerazione delle difficoltà economiche per molte famiglie determinate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria, ha anche comunicato la sua richiesta alla Società di azzerare il proprio compenso fisso (come indicato nella Relazione sulla Remunerazione) per i quattro mesi marzo – aprile – maggio – giugno 2020 (pari a Euro 500 mila), chiedendo alla Società la disponibilità a devolvere un pari importo di Euro 500 mila per la distribuzione in beneficenza, per il tramite di un ente che sarà individuato, di 5 mila buoni spesa da 100 euro ciascuno” si legge nella nota che è stata pubblicata al termine della riunione odierna.



Certamente un gesto significativo da parte del presidente del Torino che, negli scorsi giorni, era finito al centro di una diatriba con i giornalisti de La Gazzetta dello Sport per i sacrifici economici chiesti ai propri dipendenti, nonostante gli utili fatti registrare dal gruppo editoriale.